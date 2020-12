Meer dan 250.000 kinderen en kwetsbare volwassen misbruikt in zorginstellingen Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland werden de voorbije decennia in totaal 256.000 kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen mishandeld en misbruikt. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van een commissie die het onderzoek uitvoerde in opdracht van de overheid. Het misbruik vond plaats tussen 1950 en vorig jaar in instellingen van de overheid en de kerk. Het zou gaan om zo’n 40 procent van alle Nieuw-Zeelanders die in deze periode in deze instellingen verbleven.