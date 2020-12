Nieuw buurtrestaurant in Merksem levert maaltijden aan huis

Daarnaast is het buurtrestaurant ook een plek waar mensen kunnen samenkomen. “Hiermee willen we de eenzaamheid doorbreken. Dat mensen hier elkaar kunnen ontmoeten, is een grote troef”, zegt Johan Van Dooren, die de communicatie voor alle buurtrestaurants in Antwerpen doet. Door de coronamaatregelen, kan je voorlopig niet in de restaurants eten. “Maar zodra we weer open mogen, hebben wij ook een twintigtal stoelen voorzien om de maaltijd hier te nuttigen.”