Meer dan 170.000 dode vogels per jaar door 325 kilometer gevaarlijk stroomnet

"We gaan op de lijnen met een groot risico “vogelkrullen” en grote bollen aan de luchtlijn hangen, zodat ze zichtbaar wordt voor de vogels. We hebben in het verleden al 50 kilometer bebakend en dat engagement gaan we de komende jaren ook verder zetten. Bij sommige luchtlijnen plaatsen we ook lichtgevende bollen, die overdag het licht absorberen en ’s nachts dan licht afgeven, zodat de lijn ook in het donker zichtbaar is voor de vogels. Hierdoor kunnen we vermijden dat vogels tegen de luchtlijn vliegen."