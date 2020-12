Nieuwe wereldwijde storing bij Google

Mensen klaagden op sociale media onder meer dat ze een foutmelding krijgen bij het versturen van mails. Gmail meldde op Twitter op de hoogte te zijn van het probleem en werkte aan een oplossing. Het zou gaan om een "aanzienlijk deel van de gebruikers".

Om 00.50 uur meldde het bedrijf dat de storing opgelost was. "We verontschuldigen ons voor het ongemak en bedanken jullie voor jullie geduld en ondersteuning. Wees er van verzekerd dat de betrouwbaarheid van onze systemen topprioriteit is bij Google en we maken continu verbeteringen om onze systemen sterker te maken." Het bedrijf roept mensen die nog storingen ondervinden op zich bij het Help Center te melden.

Google kampte maandagmiddag ook al met een wereldwijde storing waardoor diverse diensten, waaronder e-mail en Google Drive, het niet deden.