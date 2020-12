Oeganda vraagt Google om YouTube-kanalen over protesten te verwijderen

Oeganda heeft aan Google gevraagd om 14 YouTube-kanalen die “betrokken zijn bij de protesten” van vorige maand op te doeken. Google is eigenaar van het videoplatform YouTube. Bij de rellen kwamen 54 mensen om het leven.



De regering wil vooral kanalen laten sluiten die gelinkt zijn aan de presidentskandidaat van de oppositie Bobi Wine. Maar de regering ziet dit als "louter toeval". De kanalen zouden volgens de brief die de regering schreef aan Google "rellen mobiliseren" en ze zouden in strijd zijn met de wet, dat schrijft de Oegandese krant Daily Monitor die de brief kon inkijken.