Onbemande boot met 649 kilogram cocaïne spoelt aan op Marshalleilanden in de Stille Oceaan

Het gebeurt al wel vaker dat boten of wrakhout vanuit Zuid-Amerika terechtkomen op de Marshalleilanden in Micronesië in het westen van de Stille Oceaan. Dat is het gevolg van zeestromingen. Oceanografen van de Universiteit van Hawaii hebben computersimulaties van die stromingen gemaakt en bijna altijd leiden die vanuit Centraal-Amerika westwaarts naar Azië met onderweg de Marshalleilanden.

Die stromingen zijn zo sterk dat Spaanse schepen in de 16e eeuw er niet in slaagden om vanuit de kolonies op de Filipijnen terug te varen naar Mexico. Dat lukte pas toen ze in 1565 een andere zeestroming ontdekten die vanaf de kust van Japan oostwaarts terug naar Amerika ging. In 2014 overleefde een Salvadoraanse visser een tocht van 13 maanden over de oceaan nadat zijn motor defect was geraakt. De man kwam uiteindelijk levend aan land op de eilanden, maar zijn collega was wel overleden. (Lees verder onder de kaart).