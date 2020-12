Ondervoorzitter Moslimexecutieve stapt op na beschuldigingen van spionage

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had twee weken geleden zware kritiek op de Moslimexecutieve, de officiële vertegenwoordiging van de islam in ons land. Enkele leden van de Executieve zouden in werkelijkheid agenten van de Marokkaanse overheid zijn, die invloed moesten uitoefenen op Belgische moslims. Dat zou blijken uit een rapport van de Staatsveiligheid. De namen van die vermoedelijke spionnen zouden in verschillende afdelingen van de Moslimexecutieve opduiken. Eén van hen, ondervoorzitter Salah Echallaoui, die volgens onze informatie als de centrale figuur wordt beschouwd, zat ook in de vzw die de Grote Moskee van Brussel uitbaat, de belangrijkste islamitische gebedsplaats in ons land.