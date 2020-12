Opnieuw expliciete seksbeelden op metershoog scherm aan gevel provinciehuis Leuven

Vorige week had iemand een ander webadres ingegeven waardoor je de zoekfunctie van een bekende pornosite kreeg. Dinsdagavond slaagde iemand er in om pornobeelden zelf te projecteren, dat meldt het Nieuwsblad vandaag. De politie werd uiteindelijk door een buurtbewoner verwittigd en kon de projector afzetten.

Politie en parket voeren nu een onderzoek voor openbare zedenschennis. Of het om dezelfde hackers gaat is nog niet duidelijk. Ook de stad Leuven neemt extra veiligheidsmaatregelen aan het tentje om te voorkomen dat het nog gebeurt. En de buurtbewoners? Die krijgen in principe vanavond weer hun vertrouwde boodschappen te zien op de gevel van het provinciehuis aan de Martelarenlaan.