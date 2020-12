Opvallende archeologische vondst in Gingelom blijkt Franse geldroof: "14.000 Romeinse munten komen niét uit Vlaamse bodem"

De eerlijke vinder die in oktober vorig jaar op een gigantische Romeinse muntschat uit de derde eeuw stuitte, blijkt dan toch niet zo eerlijk. De Fransman maakte vorig jaar melding van de munten bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hij had ze naar eigen zeggen gevonden op een terrein in Gingelom dat op zijn naam stond. "Wanneer een toevalsvondst als deze binnenkomt, nemen we contact op met die persoon en gaan we ter plaatse kijken", vertelt onderzoekster Marleen Martens. "In de eerste plaats hebben we het terrein en de kuil bekeken waar de munten volgens hem gevonden werden. Wat bij het bezoek vooral opviel was dat alle munten, en niet een handvol, in zijn koffer lagen: twee grote emmers vol. Daarmee samengenomen dat een Fransman zo'n grote vondst doet op grond die hij gekocht heeft in een ander land, dat vonden we toch wat te toevallig."

Verder onderzoek van het Agentschap wees al snel uit dat het niet om een van de meest historische Romeinse vondsten in Vlaamse bodem ging. "Toen we grond ter plaatse onderzochten, bleek dat de munten onmogelijk daar gevonden konden zijn", vertelt Martens. "Dat hebben we gemeld aan de Franse autoriteiten. Die hebben de man ondervraagd en hij heeft toegegeven dat hij de muntschat daar ergens heeft aangekocht. De schat komt uit Franse bodem en is daar illegaal opgegraven."

Na verder onderzoek van de Franse autoriteiten bleek de vinder van de munten in België in het bezit te zijn van meer dan dertien duizend illegaal verkregen archeologische objecten. Het gaat onder andere over armbanden en halskettingen uit de Brons- en IJzertijd, een zeldzame Romeinse dodecaëder, Romeinse fibula (sierspelden) en beeldjes en Merovingische riemgespen.

(Lees verder onder de foto:)