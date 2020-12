Vanaf vandaag coronasneltests in 14 huisartsenpraktijken en 3 testcentra: "Even betrouwbaar als klassieke coronatest"

We moeten je teleurstellen: ook wanneer je een sneltest ondergaat, moet er een wisser in de neus. Wel een voordeel: je kent je uitslag al na 15 minuten. "De test wordt op dezelfde manier afnomen als een gewone coronatest, dus het onaangename gevoel blijft", geeft de dokter toe. "Na de afname steken we het in een testcassette, die je kan vergelijken met een zwangerschapstest. Na een kwartier komen op die cassette dan één of twee streepjes te staan. Bij twee streepjes heb je een positieve test. Dat gaat dus allemaal heel snel. De patiënt wordt na het afnemen van de test dan ook gevraagd om even te wachten in de wagen, ofwel bellen we hen een kwartiertje later gewoon op."

Sinds het bestaan van die sneltests zijn er heel wat vraagtekens rond de betrouwbaarheid ervan, bevestigt ook Van Landegem. "Huisartsen zijn ook altijd kritisch geweest ten opzichte van die sneltests", vertelt de dokter. "Er is al heel veel verschillende informatie over gepubliceerd. De tests die we nu gaan gebruiken, zijn zeer betrouwbaar áls die ten laatste vijf dagen na de eerste symptomen wordt afgenomen. Op die manier is de test even betrouwbaar als een klassieke PCR-test (polymerase chain reaction test)."