PLAN B aflevering #44: De reactie van  Franstalig België op het idee van Magnette om de Gemeenschappen af te schaffen 

De voorzitter van de PS, Paul Magnette, heeft in De Afspraak op Vrijdag een steen in de kikkerpoel van de staatshervorming gegooid. Hij stelt voor om de Gemeenschappen af te schaffen, en België te hervormen tot een staat met 4 Gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België. Dat idee is in Vlaanderen niet echt op gejuich onthaald (behlave bij Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert), maar hoe reageren de Franstalige politici? Zijn zij bereid om een afzonderlijk onderwijssysteem in Brussel en Wallonië op poten te zetten? Dat vroeg Ivan De Vadder (VRT NWS) aan Alain Gerlache (RTBF).

Meteen de laatste aflevering van Plan B van het jaar 2020.