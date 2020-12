Plantenkweker uit Lochristi vreest stijgende prijzen en administratieve rompslomp door Brexit

Het bedrijf werkt bijna uitsluitend voor de Britse markt. We zullen andere afzetmarkten moeten zoeken, zegt zaakvoerster Kaat Baertsoen, maar dat is niet gemakkelijk. "Tot vorig jaar ging 95 procent van onze omzet naar het Verenigd Koninkrijk, dus dat is een markt die we zeer goed kennen. We werken al 25 jaar in die markt en willen daar ook wel blijven werken. 't Is ook niet zo evident om een nieuwe afzetmarkt te gaan kiezen. In Europa heb je concurrenten die al veel langer op die markt actief zijn. We zijn wel al actief in Spanje en willen ons binnenkort ook richten op Frankrijk, maar het Verenigd Koninkrijk zal altijd een belangrijke afzetmarkt blijven voor ons."