Provincie Oost-Vlaanderen start maandag met grote infocampagne over vaccinatie

Maandag start provincie Oost-Vlaanderen met een grootschalige online informatiecampagne over vaccineren. In samenwerking met professor Isabel LeRoux van het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) van het UZ Gent zijn er filmpjes gemaakt die door de gemeenten en eerstelijnszones kunnen gebruikt worden om mensen te informeren. Gouverneur Carina Van Cauter: "We denken dat het belangrijk is burgers goed te informeren over wat het vaccin nu precies doet."