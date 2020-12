Het is al maanden stil in de grootste concertzaal van het land, het Sportpaleis in Antwerpen. Maar sinds vandaag kunt u er weer naartoe, niet voor een massaconcert, wel voor de tentoonstelling "Real bodies". Die "bodies" zijn 20 perfect bewaarde menselijke lichamen, die een unieke inkijk geven in de botten, spieren en organen van een mens.