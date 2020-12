Roxanne viert derde verjaardag met haar ouders op covidafdeling, mama: "Warm onthaal deed enorm veel deugd"

Het zijn bewogen weken voor Micheline Gallez en Nico Dejonckheere uit Meulebeke. Nico ligt al 4 maanden in het UZ Gent na enkele operaties. Tijdens zijn revalidatie raakte hij er besmet met het coronavirus. Een ongeluk komt nooit alleen. Ook Micheline raakte besmet. "Ik was er zo slecht aan toe dat ik ook moest opgenomen worden. We hadden geen opvang voor ons dochtertje Roxanne. Er was geen andere oplossing dan haar mee te nemen naar het ziekenhuis. Maar dat was uitgerekend op de dag van haar 3de verjaardag."

De verpleegkundigen van de spoedafdeling van het ziekenhuis zorgden ervoor dat de verjaardag dan toch niet helemaal in mineur moest verlopen. Micheline: "Toen we aankwamen, was de box op de spoedafdeling versierd met ballonnen voor Roxannes verjaardag. Ze maakten er een feestje van voor haar. Dat zal ik nooit vergeten. Het maakte de ziekenhuisopname draaglijker. Zo'n warm onthaal deed enorm veel deugd."

Roxanne logeerde enkele dagen bij haar mama in het ziekenhuis. "Het was niet evident om samen te leven in een tweepersoonskamertje. Maar we hebben er ons goed doorgeslagen. Gelukkig dat Roxanne zo'n braaf en rustig kind is."

Roxanne is intussen al 2 dagen terug thuis bij de ouders van Micheline. En ook Micheline zelf mag vandaag het ziekenhuis verlaten. "Het eerste wat ik zal doen, is een verjaardagscadeautje voor Roxanne kopen."