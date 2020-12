Ruim 570.000 dwangarbeiders van minderheden in Chinese regio plukken katoen, goed voor 20 procent van wereldmarkt

Net vandaag pakt de krant De Tijd uit met een artikel over mondmaskers in Belgische apotheken die door dwangarbeiders uit Xinjiang gemaakt zouden zijn. Het gaat om een onderzoek dat onze collega's van De Tijd hebben gevoerd in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Het zou gaan om mondmaskers van het Chinese bedrijf Hubei Huaxin, weliswaar niet in Xinjiang zelf, maar in fabrieken in het noorden van China. Wel zouden 80.000 Oeigoeren en andere mensen uit Xinjiang naar die fabrieken zijn overgebracht, waar ze in een soort militaire structuur belanden op 3.000 kilometer van hun familie.