"De opgang" van Stefan Hertmans voert eindejaarsboekenlijst aan van LangZullenWeLezen

In "De opgang" vertelt Stefan Hertmans het levensverhaal van Willem Verhulst, een Vlaamse SS'er. Hertmans woonde, zonder het goed te beseffen, jarenlang in een huis in Gent waar ook Verhulst gewoond heeft. In de roman duikt de schrijver in het zwarte verleden van de man.

Bekijk hieronder een fragment waarin Stefan Hertmans vertelt over wie Willem Verhulst was (lees voort onder de video):