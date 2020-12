Studenten kunnen weer op reis en gaan feesten… onder hypnose: “Je blijft wel bij bewustzijn”

Een tropisch eiland, een skivakantie en zelfs een kotfeestje. Binnenkort kunnen studenten er opnieuw van genieten. Voorlopig nog niet in het echt, maar wel onder hypnose. Vijf hypnotherapeuten hebben namelijk enkele audiobestanden gemaakt die ze tijdens De Warmste Week ter beschikking stellen aan de studenten. De onderwerpen gaan zelf verder dan feesten of reizen. “We bieden verschillende audiohypnoses aan in onze bibliotheek. Ook therapeutische onderwerpen komen aan bod, zoals bijvoorbeeld ‘hoe meer je stress beheren’ en ‘hoe beter slapen’”, vertelt Martine Meirens, een hypnotherapeute uit Tessenderlo.

De hypnotherapeuten richten zich voornamelijk op studenten. “We merken dat ze door deze moeilijke periode heel erg afzien. Psychologen en psychiaters hebben bovendien ongelofelijk veel werk met het begeleiden van die mensen”, zegt Meirens,. “Met deze audiohypnoses willen wij dan ook een handje helpen. Hypnotherapie kan namelijk erg goed werken.”

Meirens is ervan overtuigd dat dit initiatief mensen kan helpen. “Wanneer je er naar luistert, ga je je beter in je vel voelen. Niet alleen op het moment zelf, maar ook daarna nog. Dat gelukzalig gevoel blijft namelijk nog een hele tijd naslepen. Dat is net de kracht ervan. Je bent tijdens de hypnose wel nog bij bewustzijn. Het is dus niet dat je in de woonkamer uit je dak zal gaan, alsof je in een fuifzaal zou staan”, lacht de hypnotherapeute.