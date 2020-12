Ter Duinen in Koksijde en VIVES starten met "hogeschool voor koks"

De nieuwe, voortgezette, opleiding aan Ter Duinen mikt op een internationaal publiek. De theorie, in het Engels, zal op de campus van VIVES in Brugge gegeven worden. Voor de praktijklessen zullen de studenten naar het vroegere driesterrenrestaurant de Karmeliet trekken in het centrum van Brugge.



Sterrenchef Geert Van Hecke van de Karmeliet is ervan overtuigd dat de opleiding een succes wordt: "Ja, ik denk dat er veel jong talent op zal afkomen. Toen ik afstudeerde in het middelbaar, in de jaren 70, wilden wij zo snel mogelijk aan het werk. We waren blij dat het voorbij was met school. Dat is anders nu. Jongeren willen langer studeren, hun kennis zo veel mogelijk aanscherpen om dan meteen een job te krijgen op een iets hoger niveau dan de jobs die wij destijds hadden."