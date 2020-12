Uroloog Bo Coolsaet stapt naar Hof van Cassatie in aanrandingszaak

Uroloog Bo Coolsaet trekt naar het Hof van Cassatie tegen zijn veroordeling door het Antwerpse hof van beroep. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar cel, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte. Het hof van beroep bevestigde daarmee de straf die hij begin deze maand in eerste aanleg had gekregen. Coolsaet, die ondertussen 81 jaar is, blijft het misbruik ontkennen.