Veel grote vakantiehuizen in de Westhoek dicht: "We zijn bang dat huurders stiekem toch met te veel mensen komen"

Uit een rondvraag van onze redactie bij een 20-tal vakantiewoningen in de Westhoek, blijkt dat de helft niet opent in de kerstvakantie. Dat komt niet allleen omdat er minder vraag is, nu huurders er alleen met hun gezin en één knuffelcontact naartoe mogen. Sommige eigenaars verhuren bewust niet, omdat ze bang zijn dat de huurders toch extra mensen zullen uitnodigen.

Niek Benoot heeft twee vakantiehuizen in Ieper, in de buurt van Bellewaerde. "Het ene is een klein huisje, voor 4 personen en wordt nu vlot verhuurd" zegt Niek. "Maar het andere, in dezelfde straat, blijft gesloten. Daar kunnen 18 mensen logeren en zo veel volk samen mag nu niet. Er hebben al een paar kandidaat-huurders geïnformeerd, maar die stelden vreemde vragen: of het huis afgelegen ligt, of er een traiteur kan komen, of er veel parkeerplaats is, ... we betrouwden dat niet. Je moet weten dat we als eigenaar ook mee verantwoordelijk zijn als de huurders zich niet aan de regels houden. We riskeren dan 4.000 euro boete. En dat wil ik niet betalen. Bovendien: hoe beter mensen zich aan de coronamaatregelen houden, hoe sneller deze ellende voorbij is. Het is geen gemakkelijk jaar geweest."