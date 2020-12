Vernieuwd interactief belevingscentrum over Antwerpse haven opent aan MAS

Voor zijn verjaardag kreeg het paviljoen een make over. “Zo voelt het met behulp van een tablet en een virtual reality-bril aan alsof je midden in de haven staat”, zegt schepen Annick De Ridder (N-VA). “Kinderen kunnen via die virtuele wereld zelfs proberen om een containerschip te laden en te lossen.” Bij de vernieuwing hoort ook een nieuwe naam. Vanaf nu staat het havenpaviljoen bekend als “Portopolis”.

De vernieuwing was nodig, volgens schepen De Ridder. “Het is de bedoeling om de Antwerpenaar wat dichter bij de haven te brengen, want doorheen de jaren zijn we met onze rug naar de Schelde gaan wonen en leven.”

Het paviljoen opent zaterdag. Een bezoek is gratis, maar door de coronamaatregelen dien je wel op voorhand een tijdslot te reserveren.