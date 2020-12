Commissievoorzitter von der Leyen: "Er is een pad naar een akkoord met Verenigd Koninkrijk, maar het is nauw"

Zelfs in deze fase van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kan met de beste wil van de wereld niet gezegd worden of die tot een akkoord zullen leiden. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag aangegeven in het Europees Parlement. "Maar er tekent zich nu wel een pad naar een akkoord af. Het is nauw, maar het is er", zei ze.

Ook al is de uitkomst van de onderhandelingen over de bilaterale handels- en andere relaties nog onduidelijk, er is een "weg vooruit" gevonden, verklaarde von der Leyen. "Dit is een geval van tegelijk dicht bij een akkoord te staan, maar er tegelijk nog ver vanaf te zijn."