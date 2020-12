Vriendinnen organiseren drive-by kerststraat in Dilbeek: “Lichtpuntje in donkere dagen”

Er is wel nog wat voorbereiding nodig zegt Sofie: “Elke avond zijn we online aan het vergaderen over wat er nog nodig is en waar we nog nar op zoek zijn. Maar gelukkig hebben we een aantal geëngageerde vrienden die willen helpen met de opbouw of zich in een beestenpak willen wurmen. De dag zelf zal het grootste werk zijn, maar we doen het met alle plezier.”

Wie zelf eens door de kerststraat wil rijden, dat kan nu zondag 20 december van 16 tot 19.30 uur aan het gemeentehuis van Dilbeek.