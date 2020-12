Vrouw bekommert zich niet om gewonde jongen die ze aanreed op zebrapad in Meulebeke

Leon Vandemaele uit Meulebeke ging dinsdagnamiddag een kerstkaartje in de brievenbus van een vriend steken. De jongen van 9 reed er met zijn step naar toe. Papa Kristof: "Leon moet daarvoor maar één straat oversteken. En hij weet dat hij dat op het zebrapad moet doen. Eén bestuurster stopte voor Leon die aan het oversteken was. Maar mijn zoon werd opgeschept door een auto die uit de andere richting kwam."

De bestuurster van de auto die Leon had aangereden, stapte even uit. Ze bekommerde zich niet om de jongen die intussen recht gesprongen was. Volgens de jongen zei ze alleen maar: "Ah, je hebt niks. Ik moet dringend weg." Leon had schaafwonden onder meer in zijn gezicht.

De andere bestuurster - die wel gestopt was aan het zebrapad - ontfermde zich over Leon. Ze noteerde ook de nummerplaat van de auto van de vrouw die wegreed. De papa van Leon gaf die nummerplaat door aan de politie. Kristof: "Ik denk wel dat de politie intussen die vrouw gevonden heeft. Dat kan niet moeilijk zijn als ze de nummerplaat kennen."

Leon moest naar het ziekenhuis waar ze geen risico's wilden nemen. Omdat de jongen misschien een lichte hersenschudding heeft, bleef hij uit voorzorg een nacht in de kliniek. Papa Kristof blijft positief: "Er spookte van alles door mijn hoofd. Maar toen ik zag dat Leon kon lopen en praten, was ik al opgelucht. Hopelijk komt alles goed. We proberen hem uit zijn hoofd te praten dat het ongeval zijn schuld was."