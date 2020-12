Vrouw die jongen aanreed in Meulebeke pleegde misschien toch geen vluchtmisdrijf

De politie is na het ongeval bij de vrouw langsgeweest en ze legde een negatieve ademtest af. Vandaag heeft ze met de vader van de jongen gebeld en haar excuses aangeboden. Ze was was in paniek, vertelde ze. En is inderdaad vertrokken, toen omstaanders zeiden dat ze kon vertrekken. De jongen liep grote schaafwonden op en bleef een nachtje in het ziekenhuis. Deze namiddag mocht hij naar huis.

Ook al lijkt het nu dat de vrouw geen kwade bedoelingen had, toch zal ze voor de rechter moeten komen. Dat ze niet bij het slachtoffer bleef tot de hulpdiensten er waren, kan strikt genomen nog altijd als vluchtmisdrijf worden gezien.