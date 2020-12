Waarom een Huawei-smartphone onder de kerstboom voorlopig niet zo’n goed idee is

Zwarte lijst

Huawei is een Chinees bedrijf. Het bouwt behalve smartphones ook netwerkapparatuur. De Amerikanen vermoeden dat Huawei informatie doorspeelt aan de Chinese overheid. President Trump ziet Huawei als een soort paard van Troje, en legde het bedrijf vorig jaar aan banden op de Amerikaanse markt.

Door die sancties krijgt Huawei geen toegang meer tot het besturingssysteem Android en de bijhorende Google Play Store. Dus kun je met een nieuwe Huawei-smartphone geen populaire Amerikaanse apps meer downloaden. Geen YouTube, geen Gmail, geen Google Maps, en ga zo maar door.

“Misschien worden de VS onder president Biden iets minder wantrouwig tegenover de Chinezen. Maar dat valt nog af te wachten”, zegt technologiespecialist Loutfi Belghmidi. “Voorlopig wijst niets in die richting. En laat ons eerlijk zijn: als je met kerst een Huawei cadeau doet aan je zoon of dochter, dan wil die daar meteen apps op installeren.”

Alleen voor nieuwe toestellen

Heb je al een Huawei? Geen zorgen.

Alle apps en updates op Huawei-smartphones blijven beschikbaar via de Google Play Store. Zowel Google als Huawei verzekeren gebruikers dat er niets zal veranderen. Het probleem stelt zich enkel bij nieuwe toestellen, zoals de recente Mate 40.

Huawei probeert de situatie op te lossen met een eigen appwinkel, maar dat is niet evident. Voorlopig vind je in hun Huawei App Gallery wel al een aantal apps. Maar de bekendste Amerikaanse, zoals Facebook, Instagram en Facebook, ontbreken. Ook de app van je bank zul je er niet vinden.

"Er zijn wel manieren om de apps toch op je telefoon te zetten en Huawei wil je ook graag bij helpen", zegt Loutfi. "Zo hebben ze met Petal Search een eigen zoekmachine gemaakt waarmee je apps kan zoeken en downloaden. Elke dag komen er apps bij, maar voor het grote publiek volstaat het aanbod nog niet."

Geen brol

Vervelende situatie voor Huawei. Zeker omdat het bedrijf door de sancties ook minder goed aan onderdelen geraakt. Nochtans wordt de kwaliteit van hun toestellen vaak geprezen. De P20 Pro werd in 2018 bijvoorbeeld gezien als de beste smartphone van het moment.

Is het zinvol om een Huawei te kopen? Volgens Loutfi hangt het ervan af.

Ben je handig met dat soort dingen en je wil een goede smartphone? Dan moet dat wel lukken.

Wil je meteen aan de slag met een smartphone met alle apps die je vandaag al gebruikt? Dan wacht je beter nog even af.

Huawei is bezig met zijn eigen besturingssysteem. Als dat aanslaat heeft het merk weer een toekomst.