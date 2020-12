Wandelen in de natuur doet meer deugd als we vogels horen fluiten

Ferraro en haar team verstopten luidsprekers die het opgenomen gezang van verschillende vogels afspeelden langs twee delen van een wandelpad in de Boulder Open Space and Mountain Parks, een natuurgebied in Colorado. De onderzoekers speelden in blokken van een week wel of geen vogelgezang langs de twee delen van het wandelpad en interviewden wandelaars nadat ze door die delen waren gewandeld.

Wandelaars die het vogelgezang hadden gehoord, meldden een groter gevoel van welzijn dan wandelaars die het niet hadden gehoord. Volgens de onderzoekers zijn het zowel de geluiden zelf die maken dat we ons beter voelen als ook de perceptie van biodiversiteit die het gezang veroorzaakt.



"We zijn zulke visuele dieren dat we onze gevoeligheid voor geluid vaak buiten beschouwing laten", zei Clinton Francis, hoogleraar biologie aan Cal Poly die het onderzoek superviseerde. "Ik ben nog steeds stomverbaasd dat amper zeven tot tien minuten blootstelling aan deze geluiden het welzijn van mensen verbetert. Het benadrukt echt hoe belangrijk het gehoor is voor ons en waarschijnlijk ook voor andere dieren."

Het onderzoek onderstreept de noodzaak om natuurlijke geluidslandschappen te verbeteren in beschermde gebieden en er buiten, zeggen de onderzoekers. Minder door mensen veroorzaakte geluidshinder zou kunnen bijdragen aan meer menselijk geluk omdat het dan makkelijker wordt natuurlijke geluiden te horen, waaronder vogelgezang.

"Onze resultaten benadrukken dat het nodig is voor de beheerders van natuurparken om de geluidsvervuiling die door mensen wordt veroorzaakt te verminderen, wat niet alleen een kosteneffectieve manier is om de ervaringen van de bezoekers te verbeteren, maar wat ook voordelig is voor de dieren in de parken", zei Ferraro.

De studie van Ferraro en onderzoekers van verschillende andere Amerikaanse universiteiten is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cal Poly en een telex van IPS.