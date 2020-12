Wat gebeurt er in je hersenen als je je eenzaam voelt? Neurowetenschap van eenzaamheid, pijnlijke emotie met positief kantje

Het is allemaal wat ingewikkelder. Enkele gebieden in de hersenen van de poolreizigers waren inderdaad gekrompen, maar we weten niet zeker hoe dat komt. Misschien kwam het niet door de eenzaamheid, maar door de monotonie van het dagelijks leven in Neumayer-Station III. Je zit er maandenlang opgesloten, zonder privacy en zonder veel afleiding. Ook dat kan invloed hebben op je hersenen.

We weten ook niet of de poolreizigers zich vaak eenzaam voelden, want dat werd niet onderzocht. Eenzaamheid is bovendien een complexe emotie die vaak fout begrepen wordt. Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen-zijn. Mensen kiezen er soms zélf voor om een tijdlang alleen te zijn, zonder dat ze zich daarom ook eenzaam voelen. Omgekeerd kan je veel sociaal contact hebben en je toch heel eenzaam voelen.