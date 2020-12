Welzijnscentrum roept op om brieven te sturen naar gedetineerden: “Fijn dat ze de situatie begrijpen”

Er zijn heel wat gedetineerden die sinds maart niemand meer fysiek hebben gezien. “Psychologisch is het toch heel zwaar. Er is een gebrek aan bezoek en contact met de buitenwereld”, getuigt gevangene André. De gedetineerden mogen tegenwoordig één keer per week bezoek ontvangen, weliswaar met een groot plexischerm tussen de gevangene en de bezoeker. Fysiek contact met je partner of kind is bovendien niet mogelijk tijdens zo’n bezoek. Enkel kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking. “Mijn jongste dochter is 14 jaar, dus ze valt er net buiten. Dat maakt het allemaal wel een beetje zuur”, vertelt André.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de activiteiten van de gevangenen. Zo is het onder meer verboden om nog te fitnessen of fysiek cursussen en lessen te volgen. “Doordat cursussen en lessen wegvallen, zit iedereen eigenlijk de hele dag heel dicht bij elkaar”, zegt André daarover. Een ander probleem is de overbevolking van de gevangenissen. Daardoor zijn bubbels moeilijk te organiseren. De mensen die bij elkaar in eenzelfde cel verblijven vormen de facto een bubbel.