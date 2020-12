Werken Oosterweelverbinding: tijdelijke ring tijdens sloop viaduct Merksem

“Omdat er dagelijks heel wat auto’s over dat viaduct in Merksem rijden, hebben we een oplossing moeten zoeken om doorgaand verkeer tijdens de afbraak van de brug te blijven garanderen”, vult Dirkx aan. Daarom werd beslist een tijdelijk viaduct te bouwen, net naast het huidige exemplaar.

Het tijdelijke viaduct moet klaar zijn tegen 2024. Het zal er wellicht zes jaar blijven liggen, tot de Oosterweelverbinding klaar is.