Zeehondje sterft in vissersnet op strand van Nieuwpoort

Het was een strandvisser die dinsdagavond de brandweer belde met de melding dat er heel wat netten aangespoeld waren, met daarin een jonge zeehond. De brandweer kwam ter plaatse om het beestje te bevrijden, maar het bleek al overleden.



De netten, een allegaartje dat aan elkaar was vastgemaakt met ankers en bidons eraan, leken eerst van een type dat al enkele jaren verboden is. Meerbepaald een warrelnet. Dat is een net waarin een vis met de kieuwen vastgeraakt in de mazen.



Maar dat bleek niet zo. Het ging om een kartelnet, een net dat plat op de zeebodem ligt en bedoeld is om platvis te vangen bij strandvisserij. Het net bleek zelfs vergund door de stad Nieuwpoort. Het overleden zeehondje, van ongeveer een meter groot, is meegenomen voor wetenschappelijk onderzoek.