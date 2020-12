10 jaar geleden stak Hosni zichzelf in brand, waarna Arabische Lente begon: "Grote fout, revolutie is mislukt"

Exact tien jaar geleden brak de revolutie uit in de Arabische wereld. Aanleiding was een jonge Tunesiër die zichzelf in brand stak. Vele anderen volgden hem. Een van hen was Hosni Kalaya. Hij overleefde het, maar blijft zwaar gehavend achter: "Het was het niet waard". Rudi Vranckx trekt opnieuw naar Tunesië en sprak met hoofdrolspelers van toen in de nieuwe VRT NWS-portretreeks "10 jaar Arabische Lente".