10-jarig meisje uit Ninove stuurt motivatiebrieven naar buren om vol te houden: “Vind het niet leuk als mensen huilen”

De 10-jarige Elena De Backer was er het hart van in toen ze zag hoe verdrietig haar mama was door de coronacrisis. “Ik vind het niet zo leuk als mensen huilen. Dan probeer ik om ze blij te maken”, zegt Elena. Nadat ze haar mama had getroost vond ze het een goed idee om een brief te sturen naar alle andere mensen die het moeilijk hebben.