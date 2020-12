2020 wordt warmste jaar ooit in België: "We hadden geen winterse dagen, en zien ook meer dagen met 35 graden of meer" 

2020 was niet enkel een speciaal jaar door corona: ook op weergebied valt er wel wat over te zeggen. Het werd een zeer warm, droog en zonnig jaar. Meer nog, nooit was het warmer. De nieuwe 'mijlpaal' past in de algemene opwarming van ons klimaat, en komt zeker niet als een verrassing. Dit zijn enkele opvallende vaststellingen, over dit jaar en de voorbije jaren. Want er is een duidelijke trend waar te nemen. "Voor mij is de algemene boodschap in dit rapport: de klimaatopwarming wordt almaar voelbaarder", zegt Rozemien De Troch, klimaatwetenschapper van het KMI.