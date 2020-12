AB in Brussel open met oudjaar: "In onze keuken bereiden we maaltijden voor daklozen"

Het oudejaarsfeest van HOBO is een jaarlijkse traditie voor meer dan 250 dak- en thuislozen. Zo'n grote samenkomst is niet mogelijk tijdens deze gezondheidscrisis en dus zocht en vond HOBO een alternatief in samenwerking met de AB. Om de maaltijden te bereiden kunnen ze de keuken van de Ancienne Belgique gebruiken, Tom Bonte, de directeur van de AB: "Het is eigenlijk onze backstagekeuken, we bieden ook eten aan dat nog in onze koelkasten staat. Op 31 december wordt dit lekkers dan rondgebracht bij mensen die thuisloos en geïsoleerd zijn. Het personeel van de AB gaat ook zelf mee rondbrengen."