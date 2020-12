Arbeider verpletterd door grijpkraan in Hemiksem: "Bij ruimen van schip nam kraanmachinist man mee de lucht in"

Bij een betoncentrale in Hemiksem is bij het lossen van een schip, een arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij per ongeluk werd opgeschept met een grijpkraan en meters hoog mee de lucht werd ingenomen. Zijn bovenbenen raakten verpletterd door de grijptangen van de laadbak. De 57-jarige arbeider werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het UZA gebracht. De kraanmachinist was in shock.