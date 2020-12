AZ Delta laat muurschilderingen maken als eerbetoon aan ziekenhuispersoneel

De afgelopen 7 dagen heeft de Izegemse kunstenares Julie Vercruysse indrukwekkende muurschilderingen aangebracht op enkele witte ziekenhuismuren van het AZ Delta. Binnen AZ Delta wilden ze het personeel bedanken voor het verschrikkelijk zware jaar en wilden ze ook een blijvende herinnering hebben aan de Covid-periode. Julie, alias Jools, bracht verschillende kunstwerken aan op verscheidene muren in alle campussen. Ze sloot gisteren af in Menen. De meeste muurschilderingen zijn niet zichtbaar voor het publiek, maar werden aangebracht aan de ingangen voor het personeel, omdat het net voor hén is bedoeld.



