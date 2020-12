Belgische vissers blijven onzeker over wat ze volgend jaar mogen vangen

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werken ondertussen aan een handelsakkoord. Maar of dat er komt, is nog niet zeker. Zonder zo'n akkoord is het mogelijk dat de Britten hun visgronden afsluiten voor onze vissers. "En dat zou een catastrofe zijn", zegt Bruno Decordier: "Ik ben beginnen varen in 1986. We hebben altijd in Britse wateren gevangen. Voor kabeljauw en schol kunnen we elders nog wel vissen, meer naar Denemarken toe onder meer. Dat valt op te lossen. Maar voor zeetong moeten we echt in die Britse wateren zijn. Nu, we zullen er wel iets op vinden zeker? Het moet wel. Ik ga er voorlopig ook vanuit dat dat akkoord er nog komt."