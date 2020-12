Beringse fotograaf gaat viraal met skatevideo door Fietsen Door Het Water: "Meer dan 1,5 miljoen keer bekeken"

Beringenaar Michiel Pieters verslikte zich begin deze week eens goed in zijn koffie, denk we. Een video die hij met een drone maakte in Bokrijk, bleek plots de wereld rondgegaan te zijn. Op de beelden zie je iemand die 's morgensvroeg op een skateboard door Fietsen Door Het Water aan het rijden is.

"De omstandigheden waren goed voor de video", herinnert fotograaf Pieters zich. "De zon scheen en er hing nog wat ochtendlicht. Ik was maar zo wat aan het rondcirkelen, en de beelden zagen er achteraf inderdaad heel goed uit. Doordat hij (de skater, nvdr.) zijn hand in het water stak tijdens het skaten, gaf dat een vreemd en onverwachts effect."