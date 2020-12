Berlare wil minder autoverkeer langs Donkmeer en legt wandelpromenade langs water aan

De Brielstraat is een straat langs het Donkmeer waar nu nog veel autoverkeer is. Maar dat wil de gemeente Berlare in de toekomst veranderen. De straat moet een echte wandelpromenade langs het water worden. Zo komt er meer plaats voor mensen die langs het Donkmeer willen wandelen of fietsen. "In de Brielstraat zal de auto in de toekomst eerder af en toe eens te gast zijn", zegt schepen Steven Vandersnickt. "We willen er meer ruimte geven aan de wandelaars en fietsers. We gaan ook voor extra terrassen zorgen voor de horeca-zaken langs het Donkmeer. En ook de picknickweide en de brug naar de eendenkooi worden aangepakt."

En dat alles zal 1 miljoen euro kosten. De werken zullen wel pas in 2023 beginnen, als de gemeente ook de oevers van het Donkmeer aanpakt.