Hartverwarmende solidariteit na woningbrand in Zarren

Het paar beleefde al moeilijke tijden. Vooral voor Walter was het een rampjaar. In augustus werd hij geopereerd aan de prostaat en dat liep niet zo goed. In oktober kreeg hij corona. Hij herstelt nog steeds en moet 10% van zijn longvolume missen. Dan kwam de brand. Toch probeert het paar zich op te trekken aan de steun dat het kreeg.

Het paar dat twee jaar geleden van Denderleeuw naar Zarren was verhuisd, kreeg tijdelijk onderdak in een vakantiewoning "Hulstehof" van de huisbaas. En er is ook heel wat solidariteit van mensen uit de buurt en mensen uit Denderleeuw. “Buurtbewoners brengen kleren, eten, confituur, handdoeken, bedlinnen en verzorgingsproducten", zegt Karine. In al hun ellende hadden ze toch nog even plezier. "Een man bleek verkeerd ingelicht over het gewicht van Walter. Hij dacht dat Walter 160 kg weegt. Met de broek die de man wou schenken, konden we niets doen. Walter kon er twee keer in", lacht Karine.