Brugge meest bijenvriendelijke gemeente van Vlaanderen

Het Departement omgeving van de Vlaamse overheid heeft voor het zesde jaar op rij de meest bijenvriendelijke gemeente gekozen. En voor de derde keer al is de winnaar een West-Vlaamse gemeente. Na Knokke-Heist in 2015 en Beernem in 2017 gaat de prijs nu naar Brugge. Brugge wint de prijs onder meer voor de bewuste manier waarop de groendienst kiest om bepaalde soorten bloemen, struiken en bomen aan te planten. "Die soorten worden nauwgezet uitgekozen", verklaart schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem, "zodat ze veel bijen aantrekken en er veel diversiteit is. We zetten ook in op de kinderboerderij, waar er imkers zijn en bijenhotels."