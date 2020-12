"Brussel en Wallonië testen te weinig op COVID-19"

Hoewel België bij de Europese koplopers zit op het vlak van testbeleid, zijn er grote binnenlandse verschillen. Het aantal testen per 100.000 inwoners ligt in Vlaanderen een pak hoger dan in Wallonië en Brussel, zo blijkt uit de cijfers. Uitschieter is West-Vlaanderen, met 2.745 testen per 100.000 inwoners. In Vlaams-Brabant ligt dat cijfer het laagst: 2.012. In Brussel strandt dat aantal echter op 1.547. Die lagere testcijfers zouden kunnen verklaren waarom de coronacijfers in Brussel de voorbije dagen daalden.