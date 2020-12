Brusselse parket en politiezones pakken samen geweld tegen politie aan

De korpschef van de politiezone Brussel-Zuid wil dat er ook een sensibiliseringscampagne komt voor geweld tegen politie-agenten. "Sommigen beseffen echt niet dat ze door agenten of brandweer aan te vallen, ook anderen in gevaar brengen. Wij gaan daardoor niet op tijd bij mensen geraken die in nood zijn. De gevolgen zijn veel ernstiger dan sommigen denken. Vanuit de overheid mogen er zeker sensibiliseringsacties komen die zeggen dat je van hulpverleners moet afblijven", aldus korpschef Jurgen De Landsheer.