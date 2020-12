Franse overheid waarschuwt voor topdrukte naar Kanaalhavens

De problemen hebben te maken met het feit dat 1 januari nadert: het moment dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie en de Brexit dus een feit is. Heel wat transportbedrijven vrezen dat de grens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk oversteken vanaf dan veel tijdrovender zal worden. Ze willen dus zoveel mogelijk transporten nog dit jaar laten gebeuren.

Dat zorgt voor grote files in de richting van de Franse havens van Calais en Duinkerke. Dat veroorzaakt ook bij ons verkeershinder, bijvoorbeeld op de E40 richting Frankrijk, vanaf Adinkerke en soms zelfs al vanaf Veurne. Hajo Beeckman van onze verkeersredactie: "Ja, de Franse overheid waarschuwt echt voor topdrukte naar de Kanaalhavens. Nu al staan er files rond Calais en later op de dag zullen die zich uitbreiden naar Duinkerke, met naar alle verwachting ook wachtrijen van vrachtwagens tot in Adinkerke. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt alvast voor filebeveiliging op die plaats om ongevallen te voorkomen en via grote elektronische borden rond Antwerpen en Kortrijk krijgen bestuurders de raad om andere routes te kiezen, bijvoorbeeld via Rijsel of Valenciennes."