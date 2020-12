Hoe corona het internet- en belverkeer deed ontploffen: Telenet zag records aan lopende band sneuvelen

In 2020 is het internetverkeer met 60 procent gestegen. "We hebben in het algemeen veel meer gesurfd", zegt Isabelle Geeraerts van Telenet. "Dat kan te linken zijn aan online shoppen, maar ook aan het vele thuiswerk en online lesgeven, waarbij we vaker websites zijn gaan bezoeken. We deden ook een pak meer aan videobellen. Dat cijfer is bijna verdubbeld. En ook het internetverkeer via beveiligde VPN-verbindingen is toegenomen, dat is gelinkt aan bedrijven en thuiswerk."