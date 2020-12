Belgische jachthoorns, Finse sauna en Noord-Afrikaanse couscous erkend als werelderfgoed

Jachthoornblazen, de "instrumentale techniek die verband houdt met ademcontrole, vibrato en gezelligheid" is door de UNESCO erkend als immaterieel werelderfgoed. De kandidatuur was samen ingediend door België, Frankrijk, Luxemburg en Italië.

Dirk de With van de Koninklijke Jachthoornkring "Jagermeesters van Sint-Hubertus" Brasschaat is blij met de UNESCO-erkenning. Hij hoopt dat het instrument nog bekender wordt en dat er zich ook nieuwe spelers aandienen, "want er is toch wat sprake van vergrijzing." Op dit moment liggen trouwens alle repetities en concerten stil wegens corona, terwijl de herfst en de winter normaal de drukste tijd van het jaar is voor jachthoornblazers.