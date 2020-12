Daar is Proximus met zijn 5G gsm-netwerk

Ook Proximus ziet potentieel in 5G voor bedrijven. "5G is de enige mobiele netwerktechnologie die aan de toekomstige maatschappelijke behoeften kan voldoen. Het biedt niet alleen ultrasnelle mobiele breedbandconnectiviteit, maar beperkt de 'latency' (reactietijd van het netwerk) ook tot milliseconden. Dit zorgt voor een ongezien hoge betrouwbaarheid, wat cruciaal is voor toepassingen die een onmiddellijke respons vereisen, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in de productiesector, bij autonoom transport, in robotica en in virtual reality", zegt Fabrice Gansbeke, woordvoerder van Proximus.