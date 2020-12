't Is gebeurd: deze vrouw wint de "De slimste mens ter wereld": "Het spel is écht onder mijn vel gekropen"

't Is gebeurd: sportanker en journalist Catherine Van Eylen (49) is de nieuwe "Slimste mens ter wereld". Ze heeft het beslissende finalespel van de quiz op Vier gewonnen van actrice Ella Leyers, met maar liefst 18 deelnames de recordhouder aller tijden. Van Eylen is nog maar de derde vrouw die "De slimste mens" kan winnen, na VRT-journaliste Linda De Win in 2010 en Nieuwsblad-journaliste Annelies Rutten in 2007. "Heel zot, mijn eerste reactie was er één van ongeloof. Maar het voelt wel goed, dit is een leuk verzet in lockdowntijden", reageert Van Eylen.